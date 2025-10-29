<a id="elk-2f7a443f-a02c-4f8b-807e-56606ebf53c5"></a><h2 id="that-s-a-big-spike-again-2">That's a BIG spike (again)</h2><figure class="van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check id="a88754e9-464b-4ac4-87b8-8384378fa1d8"><div class="image-full-width-wrapper"><div class="image-widthsetter" style="max-width:1538px;"><p class="vanilla-image-block" style="padding-top:42.52%;"><img id="3qmBmccKnigQif3RruVdcR" name="Down detector" alt="Down detector" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/3qmBmccKnigQif3RruVdcR.png" mos="" align="middle" fullscreen="" width="1538" height="654" attribution="" endorsement="" class=""></p></div></div><figcaption itemprop="caption description" class=" inline-layout"><span class="credit" itemprop="copyrightHolder">(Image credit: Down detector)</span></figcaption></figure><p id="3dd8e24b-7f33-4c2b-aed4-c2d38be99a25">This feels like deja vu. 78% of user reports are being made about US-EAST-1.</p><div id="mid-article-leaderboard" class="ad-unit sm:hidden block" style="height: 100px;"></div>