<h2 id="sudden-spike-2">Sudden spike </h2><figure class="van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check id="b390520b-90f7-480f-aea0-07a6ce1d2807"><div class="image-full-width-wrapper"><div class="image-widthsetter" style="max-width:579px;"><p class="vanilla-image-block" style="padding-top:42.31%;"><img id="F7J86upgwyons9xFd9NEPB" name="Screenshot 2026-01-22 115418" alt="Microsoft outage 1-22-26" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/F7J86upgwyons9xFd9NEPB.png" mos="" align="middle" fullscreen="" width="579" height="245" attribution="" endorsement="" class="inline"></p></div></div><figcaption itemprop="caption description" class=" inline-layout"><span class="credit" itemprop="copyrightHolder">(Image credit: Down Detector)</span></figcaption></figure><p id="8e5380c0-b382-4f56-8ecc-b586269fffde">The new outage kicked off around noon Pacific with <a data-analytics-id="inline-link" href="https://downdetector.com/status/outlook/" target="_blank">Outlook hitting</a> just over 6,750 reports on Down Detector.</p><p>Microsoft 365, the office apps suite, is less but still sitting closer to <a data-analytics-id="inline-link" href="https://downdetector.com/status/microsoft-365/" target="_blank">4,000 reports</a>.</p>