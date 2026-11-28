New on Peacock in December 2026: All the new shows and movies to watch
Reunite with Seth MacFarlane's foul-mouthed teddy bear in 'Ted: The Animated Series' and more
The holidays are officially here, and Peacock’s December 2026 lineup has a little something for every mood as the year winds down. Whether you're in the market for high-concept romance, raunchy laughs, or a punk-infused cross-country adventure, these picks close out 2026 on a very fun note. And if you aren't subscribed yet, you can jump in right now with Peacock's Black Friday deal starting at just $2.99/month.
Kicking things off early in the month, Callum Turner and Monica Barbaro team up for a swoon-worthy romance as two strangers chasing something real in a city where love is rationed to a single night a year. Things get a lot more irreverent mid-month when Seth MacFarlane reunites with Mark Wahlberg, Amanda Seyfried and Jessica Barth for "Ted: The Animated Series," bringing everyone's favorite bad-influence teddy bear back for an animated sequel to his hit movies.
Rounding out the slate right before the holidays is a coming-of-age road comedy inspired by Green Day's early touring days, featuring Mason Thames, Mckenna Grace, Fred Armisen, and "The Office" favorites Jenna Fischer and Angela Kinsey. Ready to build out your watchlist? Read on for everything new on Peacock this December.
New on Peacock in December 2026: Top picks
'One Night Only'
This high-concept romance is set in a city where chasing real romance is off the table, save for a single night each year when singles are finally allowed to hook up. Callum Turner ("Masters of the Air") and Monica Barbaro ("A Complete Unknown") star as Owen, a guy fresh off a breakup, and Allie, a hopeless romantic, who might be the only two people out there looking for something genuine on a night designed for the opposite. Their evening spirals into a run of mishaps and detours before they start to suspect that what they're after has been close by the whole time. It hits Peacock on December 4.
Stream on Peacock on December 4
'Ted: The Animated Series'
Seth MacFarlane's foul-mouthed teddy bear gets the animated treatment in this direct follow-up to the "Ted" and "Ted 2" movies. MacFarlane is back voicing Ted, alongside returning film stars Mark Wahlberg as his thunder-buddy John, Amanda Seyfried as John's wife Sam, and Jessica Barth as Ted's wife Tami-Lynn. The series jumps ahead about twelve years from where "Ted 2" left off: John and Ted are now next-door neighbors, each saddled with a family and a dead-end job, and still egging each other on into terrible decisions about marriage, parenting, and adulthood in general.
Stream on Peacock starting December 17
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'Nimrods'
If the title tipped you off, yes, "Nimrods" is a Green Day movie. The coming-of-age road comedy follows Tommy, who gets a call inviting his band to open for Green Day on New Year's Eve, never realizing the whole thing is an elaborate prank. Convinced his big break has finally come, Tommy swipes Wayne's car and hauls his bandmates from Kansas City to Los Angeles, dead set on making the trip in three days. What follows is a cross-country trek loosely inspired by Green Day's own van-touring days, long before "Dookie" turned them into stars.
Stream on Peacock starting December 18
New on Peacock in December 2026: December Highlights
- November 6: The Uprising (Peacock Exclusive)*
- November 12: The Good Daughter (Peacock Original)*
- November 19: Nelly & Ashanti: We Belong Together, Season 2 (Peacock Original)*
- November 23: Dig (Peacock Original)*
Everything new on Peacock in December 2026
* = is exclusive to Peacock
(++) = New episodes of Reelz original series stream live on the Reelz Channel and are available on demand the next day.
New Episodes Weekly
- Below Deck, Season 13 (Bravo)
- Catfish Murders, Season 1 (Oxygen)
- Chicago Fire, Season 15 (NBC)
- Chicago Med, Season 12 (NBC)
- Chicago P.D., Season 14 (NBC)
- Dateline, Season 35 (NBC)
- Days of Our Lives, Season 62 (Peacock Exclusive)
- Earth Odyssey With Dylan Dreyer, Season 9 (NBC)
- El Señor de los Cielos S10 (Telemundo)
- Eres Mi Luz S1 (Telemundo)
- The Fall and Rise of Reggie Dinkins, Season 2 (NBC)
- George to the Rescue S17 (LXTV)
- The Great American Journey, Season 1 (NBC)
- Happy’s Place, Season 3 (NBC)
- Homicide for the Holidays S6A (Oxygen)
- Jeopardy!, Season 43 (ABC)
- Juego de Villanos (Uncensored) S1 (Telemundo)
- Killer Moms, Season 1 (Oxygen)
- Law & Order, Season 26 (NBC)
- Law & Order: SVU, Season 28 (NBC)
- Lejos de Ti, Season 2 (Telemundo)
- Line of Fire, Season 1 (NBC)
- Love in Session S1 (Podcast) (Production Connection)
- Men in Blazers S13 (NBC Sports)
- Mutual of Omaha's Wild Kingdom Protecting the Wild, Season 4 (NBC)
- Newlyweds, Season 1 (NBC)
- On Patrol: First Shift Season 5 (Reelz)
- On Patrol: Live Season 5 (Reelz)
- Open House: Outrageous S1 (LXTV/NBC)
- Prosecuting Evil with Kelly Siegler, Season 3 (Oxygen)
- QUÉDAT: El Señor de Los Cielos Podcast Oficial Season 1 (Telemundo)
- The Real Housewives of New York City, Season 16 (Bravo)
- The Real Housewives of New York City After Show Podcast, Season 16 (Bravo Digital)
- The Real Housewives of Orange County, Season 20 (Bravo)
- The Real Housewives of Orange County After Show Podcast, Season 20 (Bravo Digital)
- The Real Housewives of Potomac, Season 11 (Bravo)
- Real Housewives of Salt Lake City, Season 7 (Bravo)
- Saturday Night Live, Season 52 (NBC)
- Shop What Happens (Peacock Exclusive)*
- Sin Senos Sí Hay Paraíso, Season 4 (Telemundo)
- Small Town Trouble: Texas, Season 1 (Bravo)
- Southern Charm, Season 12 (Bravo)
- St. Denis Medical, Season 3 (NBC)
- Still Flipping Out, Season 1 (Bravo)
- Talking Dateline (Podcast) S1 (USG Audio)
- Top Chef VIP, Season 5 (Telemundo)
- The Traitors S5: New Blood (NBC)
- The Voice, Season 30 (NBC)
- The Wall, Season 6A (NBC)
- Watch What Happens Live, Season 23 (Bravo)
- Wheel of Fortune, Season 44 (ABC)
- Wild Child, Season 7 (NBC)
New additions
DECEMBER 1
- Adam Sandler’s 8 Crazy Nights*
- Alien
- All is Bright
- Always
- Arthur Christmas*
- Big Bruh
- Black Christmas
- Bridget Jones’s Diary
- Bridget Jones: The Edge of Reason
- Bridget Jones’s Baby
- Call Me Claus
- Casino Royale
- The Change-Up
- Charlie’s Christmas Wish
- Cheaper by the Dozen
- Christmas in the Hood
- Edward Scissorhands
- E.T. the Extra Terrestrial
- The Ex of Christmas Past
- Fast & Furious 6
- Furious 7
- The Fate of the Furious
- Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
- Friday
- The Friday After Next
- Gladiator
- Holiday House Divided
- Home Again for Christmas
- Hotel Transylvania*
- Hotel Transylvania 2*
- How to Train Your Dragon (2010)
- How to Train Your Dragon 2
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- John Wick
- John Wick: Chapter 2
- John Wick: Chapter 3 - Parabellum
- John Wick: Chapter 4
- Jumanji*
- Jurassic Park
- Jurassic Park III
- The King’s Man
- Kung Fu Panda 2
- Kung Fu Panda 3
- Last Holiday
- Lincoln
- Jurassic Park: The Lost World
- Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
- Mama Mae’s Christmas
- Michael Bublé
- Midnight Clear
- Millennial Hunter
- Monsters vs. Aliens
- Mr. Peabody & Sherman
- Munich
- The Nanny Diaries*
- Next Friday
- Night Sweats, Season 1 - Premiere
- No Time to Die
- The Nutty Professor
- Pastacolypse
- Penguins of Madagascar
- The Perfect Holiday*
- Plane
- Prancer
- Quantum of Solace
- The Replacements
- Ride Along
- Ride Along 2
- Sausage Party
- Schindler’s List
- Sing
- Skyfall
- A Southern Christmas
- Spectre
- Spirit: Stallion of Cimarron
- The Sugarland Express
- Super Mansion, Season 1 - Premiere
- Ted
- Ted 2
- This Christmas*
- Trading Places
- War Horse
- Warcraft
- You’ve Got Mail
DECEMBER 2
- 94th Annual Christmas at Rockefeller Center (NBC)
- Leyla, Season 1 - Premiere (Telemundo)
DECEMBER 3
- Christmas with Snoop (NBC Special)
- Honey Don’t!*
- The Northman*
DECEMBER 4
- One Night Only - Premiere (Peacock Exclusive)
- Rally Caps
- The Sheriffs of Savage Wells
- Sniper: Special Ops
- Unexpected Christmas
- Live! (2007)
- The Second Life of Freddie Nole
DECEMBER 6
- Preserving 100 Years of NBC (NBC News Special)
- The Boy on the Milk Carton: The Disappearance of Etan Patz (Oxygen)
DECEMBER 7
- Housekeeping for Beginners*
DECEMBER 8
- La Vida Que Escondí, Season 1 - Premiere (Telemundo)
DECEMBER 9
- Alan Jackson: The Last Show (NBC Special)
- Exatlón Estados Unidos, Season 11 - Premiere (Telemundo)
DECEMBER 10
- NBC100: The Live Celebration (NBC Simulstream)
- How to Train Your Dragon (2025)*
DECEMBER 11
- I Think We’re Alone Now
DECEMBER 13
- Homicide for the Holidays, Season 6A - Finale (Oxygen)
DECEMBER 14
- Here Come the Irish, Season 3 - Premiere
- Monkey Man*
- Raoul Wallenberg: Missing Inaction
DECEMBER 15
- The Voice, Season 30 - Finale (NBC)
DECEMBER 17
- TED: The Animated Series, Season 1A - Premiere, All Episodes, 30 Minutes (Peacock Original)*
DECEMBER 18
- Nimrods - Premiere (Peacock Exclusive)*
- For Worse
- Influenced
DECEMBER 20
- Prosecuting Evil with Kelly Siegler, Season 3 - Finale (Oxygen)
- On Patrol: First Shift, Season 5 - Finale (Reelz)
- On Patrol: Live, Season 5 - Finale (Reelz)
DECEMBER 21
- Kung Fu Panda 4*
DECEMBER 22
- Watch What Happens Live, Season 23 - Finale (Bravo)
- Sing 2*
DECEMBER 24
- Small Town Trouble: Texas, Season 1 - Finale (Bravo)
- Downton Abbey: A New Era*
DECEMBER 27
- Snapped: Killer Moms, Season 1 - Finale (Oxygen)
- Catfish Murders, Season 1 - Finale (Oxygen)
DECEMBER 28
- Jurassic World Rebirth*
DECEMBER 30
- The Real Housewives of New York City, Season 16 - Finale (Bravo)
DECEMBER 31
- New Year's Eve Fireworks Around the World 2027 (NBC Simulcast)
- Wife Swap: The Real Housewives Edition, Season 2 - Premiere (Bravo)
- Stillwater*
LIVE SPORTS & LIVE EVENTS
- PFT Live (Monday through Friday)
- The Dan Le Batard Show (Monday through Friday)
- The Dan Patrick Show (Monday through Friday)
- Not So Fast with Pabst and Perloff (Monday through Friday)
- Chris Simmons Unbuttoned (Monday through Friday)
- Fanta in 60 (Monday)
- FNIA Overtime (Monday)
- The 2 Robbies (Tuesday)
- Rushing the Field (Thursday)
- 10/10: NBC Sports Rankings (Friday)
- December 1: World Aquatics 25m Championships - Day 1 PM
- December 1: Big Ten Men’s Basketball - Iowa vs. Purdue
- December 1: NBA - New York Knicks vs. Chicago Bulls
- December 1: World Aquatics 25m Championships - Day 2 AM
- December 1: Big Ten Men’s Basketball - Wisconsin vs. Northwestern
- December 1: NBA - Utah Jazz vs. Golden State Warriors
- December 1: NBA G League - Santa Cruz Warriors vs. Stockton Kings
- December 2: World Aquatics 25m Championships - Day 2 PM
- December 2: Premier League - Hull City v. Nottingham Forest
- December 2: Premier League - Man City v. Leeds United
- December 2: Premier League - Chelsea v. Crystal Palace
- December 2: Premier League - GOAL RUSH
- December 2: Premier League - Aston Villa v. Everton
- December 2: Premier League - Brentford v. Arsenal
- December 2: Premier League - Bournemouth v. Brighton
- December 2: Premier League - Newcastle v. Man United
- December 2: NBA - Hornets vs. Celtics
- December 2: NBA - Kings vs. Suns
- December 2: World Aquatics 25m Championships - Day 3 AM
- December 2: Big 12 Men’s Basketball - California vs. Utah
- December 3: World Aquatics 25m Championships - Day 3 PM
- December 3: Alpine World Cup - Beaver Creek - Men's DH #1
- December 3: NHL - Sharks vs. Rangers
- December 3: World Aquatics 25m Championships - Day 4 AM
- December 4: World Aquatics 25m Championships - Day 4 PM
- December 4: ISU World Cup Speed Skating - Heerenveen - Day 1
- December 4: Alpine World Cup - Beaver Creek - Men's DH #2
- December 4: Bundesliga - Bayern Munich vs. Paderborn
- December 4: NHL - Sharks vs. Islanders
- December 4: Notre Dame Hockey - Minnesota vs. Notre Dame
- December 4: World Aquatics 25m Championships - Day 5 AM
- December 5: ISU Short Track World Tour - Beijing - Day 1
- December 5: World Aquatics 25m Championships - Day 5 PM
- December 5: Premier League - Chelsea v. Liverpool
- December 5: ISU World Cup Speed Skating - Heerenveen - Day 2
- December 5: Serie A - Monza vs. Como
- December 5: Bundesliga - RB Leipzig vs. Mainz
- December 5: Bundesliga - Bayer Leverkusen vs. Borussia Monchengladbach
- December 5: Bundesliga - Freiburg vs. Hoffenheim
- December 5: Augsburg vs. Cologne
- December 5: Union Berlin vs. Hamburg
- December 5: Premier League - Man United v. Coventry City
- December 5: Premier League - Aston Villa v. Crystal Palace
- December 5: Premier League - Leeds United v. Ipswich Town
- December 5: Premier League - GOAL RUSH
- December 5: FIS W Giant Slalom Run 1 - Tremblant, CAN
- December 5: Big Ten Men’s Basketball - Louisville vs. Michigan
- December 5: Serie A: Frosinone vs. Inter
- December 5: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen
- December 5: Premier League - Nottingham Forest v. Brighton
- December 5: Alpine World Cup - Beaver Creek - Men's SG
- December 5: Big 12 Men’s Basketball - Northwestern vs. BYU
- December 5: FIS W Giant Slalom Run 2 - Tremblant, CAN
- December 5: Serie A - Napoli vs. Lecce
- December 5: PGA 2026 Hero World Challenge - Round 3
- December 5: Premier League - Brentford v. Man City
- December 5: Big East Men’s Basketball - Wisconsin vs. Marquette
- December 5: Notre Dame Hockey - Minnesota vs. Notre Dame
- December 5: Big Ten Women’s Basketball - USC vs. Washington
- December 5: World Aquatics 25m Championships - Day 6 AM
- December 6: ISU Short Track World Tour - Beijing - Day 2
- December 6: World Aquatics 25m Championships - Day 6 PM
- December 6: Serie A: Genoa vs. Torino
- December 6: Premier League - Newcastle v. Sunderland
- December 6: ISU World Cup Speed Skating - Heerenveen - Day 3
- December 6: Premier League - Everton v. Fulham
- December 6: Serie A: Lazio vs. Atalanta
- December 6: Bundesliga - Schalke vs. Borussia Dortmund
- December 6: FIS Day 2 - W Giant Slalom Run 1 - Tremblant, CAN
- December 6: Bundesliga - Elversberg vs. VfB Stuttgart
- December 6: Serie A - Juventus vs. Udinese
- December 6: Alpine World Cup - Beaver Creek - Men's GS-Run 1
- December 6: NFL - 49ers Pregame Live
- December 6: PGA 2026 Hero World Challenge - Final Round
- December 6: FIS Day 2 - W Giant Slalom Run 2 - Tremblant, CAN
- December 6: Serie A - Milan vs. Parma
- December 6: NHL - Sharks vs. Penguins
- December 6: Alpine World Cup - Beaver Creek - Men's GS-Run 2
- December 6: NFL - 49ers Postgame Live
- December 6: NBA G League - Salt Lake City Stars vs. Santa Cruz Warriors
- December 6: NFL - Week 13: Houston Texans at Pittsburgh Steelers
- December 7: Serie A - Venezia vs. Sassuolo
- December 7: Serie A - Fiorentina vs. Cagliari
- December 7: NBA (Matchups TBD)
- December 8: Big Ten Men’s Basketball - Illinois vs. Minnesota
- December 8: NBA - Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars
- December 8: Big Ten Men’s Basketball - Purdue vs. Wisconsin
- December 8: NHL - Kraken vs. Sharks
- December 9: NBA - Santa Cruz Warriors vs. Salt Lake City Stars
- December 9: ISU Grand Prix Final - Men's Short Program + Women's Short Program
- December 10: ISU Grand Prix Final - Rhythm Dance
- December 11: Grand Prix Final - Pairs' Short Program + Men's Free Skate + Free Dance
- December 11: ISU World Cup Speed Skating - Stavanger - Day 1
- December 11: Alpine World Cup - Beaver Creek - Women's DH #1
- December 11: Serie A - Udinese vs. Frosinone
- December 11: Bundesliga - Hamburg vs. Schalke
- December 11: Big Ten Women’s Basketball - Michigan vs. Maryland
- December 11: NHL - Kings vs. Sharks
- December 11: NBA G League- Coachella Valley Lakers vs. Santa Cruz Warriors
- December 12: FIS M Giant Slalom Run 1 - Val d`Isere FRA
- December 12: ISU Grand Prix Final - Pairs' Free Skate
- December 12: ISU Grand Prix Final - Women's Free Skate
- December 12: FIS M Giant Slalom Run 2 - Val d`Isere FRA
- December 12: ISU Grand Prix Final - Exhibition Gala
- December 12: ISU World Cup Speed Skating - Stavanger - Day 2
- December 12: Serie A: Cagliari vs. Venezia
- December 12: Bundesliga - Borussia Dortmund vs. Augsburg
- December 12: Bundesliga - VfB Stuttgart vs. Union Berlin
- December 12: Bundesliga - Cologne vs. RB Leipzig
- December 12: Bundesliga - Paderborn vs. Elversberg
- December 12: Premier League - Fulham v. Brentford
- December 12: Premier League - Ipswich Town v. Newcastle
- December 12: Premier League - GOAL RUSH
- December 12: Big East Men’s Basketball - North Carolina vs. Georgetown
- December 12: Serie A - Lecce vs. Sassuolo
- December 12: Bundesliga - Borussia Monchengladbach vs. Eintracht Frankfurt
- December 12: Premier League - Man City v. Chelsea
- December 12: Alpine World Cup - Beaver Creek - Women's DH #2
- December 12: Big East Men’s Basketball - Butler vs. Providence
- December 12: Freeski World Cup - Breckenridge - FS Slopestyle Finals
- December 12: Serie A - Como vs. Bologna
- December 12: 2026 Grant Thornton Invitational - Round 2
- December 12: NBA - Warriors vs. Cavaliers
- December 13: FIS M Slalom Run 1 - Val d`Isere FRA
- December 13: Serie A - Lazio vs. Roma
- December 13: FIS M Slalom Run 2 - Val d`Isere FRA
- December 13: Bundesliga - Hoffenheim vs. Bayern Munich
- December 13: Serie A - Inter vs. Torino
- December 13: ISU World Cup Speed Skating - Stavanger - Day 3
- December 13: Premier League - Sunderland v. Nottingham Forest
- December 13: Premier League - Arsenal v. Bournemouth
- December 13: Bundesliga - Mainz vs. Freiburg
- December 13: Serie A - Parma vs. Fiorentina
- December 13: Alpine World Cup - Beaver Creek - Women's SG
- December 13: Bundesliga - Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen
- December 13: Premier League - Crystal Palace v. Man United
- December 13: 2026 Grant Thornton Invitational - Final Round
- December 13: Snowboard World Cup - Breckenridge - SB Slopestyle Finals
- December 13: Serie A - Napoli vs. Milan
- December 13: NBA - Celtics vs. Nets
- December 13: Men’s US Soccer - USA vs. Jamaica Friendly (Español)
- December 13: NFL - 49ers Pregame Live
- December 13: NFL - Week 14: Buffalo Bills at Green Bay Packers
- December 13: NFL - 49ers Postgame Live
- December 13: NBA - Pelicans vs. Kings
- December 13: NBA G League - Coachella Valley Lakers vs. Santa Cruz Warriors
- December 14: Serie A - Atalanta vs. Genoa
- December 14: Serie A - Juventus vs. Monza
- December 14: NBA - Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic
- December 14: NBA - Wizards vs. Celtics
- December 14: NBA - Warriors vs. Grizzlies
- December 14: NHL - Canucks vs. Sharks
- December 15: NBA - San Antonio Spurs vs. Cleveland Cavaliers
- December 15: NBA G League - Santa Cruz Warriors vs. Valley Suns
- December 15: NBA - Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers
- December 16: NBA - Warriors vs. Pacers
- December 16: NBA - Wizards vs. Celtics
- December 16: Big East Women’s Basketball - Creighton vs. UConn
- December 16: NBA - Kings vs. Thunder
- December 17: NFL - 49ers Pregame Live
- December 17: NFL - 49ers Postgame Live
- December 18: FIS W Super-G - St. Moritz, SUI
- December 18: FIS M Super-G - Val Gardena/Gröden, ITA
- December 18: Serie A - Frosinone vs. Lazio
- December 18: PGA 2026 PNC Championship - Pro-Am
- December 18: Bundesliga - Bayern Munich vs. Werder Bremen
- December 18: Serie A - Lecce vs. Inter
- December 18: NBA - Jazz vs. Celtics
- December 18: NBA - Warriors vs. Raptors
- December 18: NBA - Kings vs. Pelicans
- December 19: FIS W Super-G - St. Moritz, SUI
- December 19: FIS M Downhill - Val Gardena/Gröden, ITA
- December 19: Serie A - Sassuolo vs. Parma
- December 19: Bundesliga - Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt
- December 19: Bundesliga - Augsburg vs. Paderborn
- December 19: Bundesliga - Mainz vs. Cologne
- December 19: Bundesliga - Elverberg vs. Hamburg
- December 19: Premier League - Man City v. Hull City
- December 19: Premier League - Bournemouth v. Coventry City
- December 19: Premier League - GOAL RUSH
- December 19: Serie A - Milan vs. Como
- December 19: Bundesliga - RB Leipzig vs. Borussia Dortmund
- December 19: Premier League - Liverpool v. Spurs
- December 19: PGA 2026 PNC Championship - Day 1 (exclusive + NBC Simulstream)
- December 19: Snowboard World Cup - Copper - Snowboard Halfpipe
- December 19: Big Ten Men’s Basketball - Lafayette vs. Penn State
- December 19: Big Ten Men’s Basketball - Jacksonville vs. USC
- December 19: Big Ten Men’s Basketball - Quinnipiac vs. UCLA
- December 19: Big East Men’s Basketball - Xavier vs. Marquette
- December 19: Big East Men’s Basketball - DePaul vs. St. John's
- December 19: NHL - Sharks vs. Canucks
- December 20: FIS W Giant Slalom Run 1 - St. Moritz, SUI
- December 20: FIS M Giant Slalom Run 1 - Alta Badia, ITA
- December 20: Serie A - Fiorentina vs. Bologna
- December 20: FIS W Giant Slalom Run 2 - St. Moritz, SUI
- December 20: FIS M Giant Slalom Run 2 - Alta Badia, ITA
- December 20: Premier League - Nottingham Forest v. Everton
- December 20: Premier League - Sunderland v. Crystal Palace
- December 20: Serie A - Torino vs. Cagliari
- December 20: Serie A - Venezia vs. Monza
- December 20: Bundesliga - Freiburg vs. VfB Stuttgart
- December 20: Bundesliga - Union Berlin vs. Hoffenheim
- December 20: PGA 2026 PNC Championship - Final Day
- December 20: Premier League - Arsenal v. Man United
- December 20: Serie A: Genoa vs. Udinese
- December 20: Bundesliga - Schalke vs. Borussia Monchengladbach
- December 20: Freeski World Cup - Copper - Freeski Halfpipe
- December 20: Serie A - Atalanta vs. Napoli
- December 20: Big Ten Men’s Basketball - Portland State vs. Oregon
- December 20: NBA - Kings vs. Heat
- December 20: NFL - Week 15: Detroit Lions at Minnesota Vikings
- December 20: NBA - Pistons vs. Celtics
- December 20: NBA - Warriors vs. Bucks
- December 20: NFL - Week 15: Detroit Lions at Minnesota Vikings (Spanish)
- December 21: FIS M Slalom Run 1 - Alta Badia, ITA
- December 21: FIS M Slalom Run 2 - Alta Badia, ITA
- December 21: Big Ten Men’s Basketball - Alabama vs. Iowa
- December 21: NBA - New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers
- December 21: NBA - Kings vs. Magic
- December 22: FIS W Slalom Run 1 - Courchevel, FRA
- December 22: FIS W Slalom Run 2 - Courchevel, FRA
- December 22: NBA - Detroit Pistons vs. Oklahoma City Thunder
- December 23: NHL - Sharks vs. Kraken
- December 23: NBA - Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors
- December 23: FIS M Slalom Run 1 - Madonna di Campiglio, ITA
- December 23: Big East Women’s Basketball - UConn vs. Villanova
- December 23: Big East Men’s Basketball - Georgetown vs. UConn
- December 23: FIS M Slalom Run 2 - Madonna di Campiglio, ITA
- December 23: NBA - Trail Blazers vs. Celtics
- December 23: NBA - Warriors vs. Clippers
- December 23: NBA - Mavericks vs. Kings
- December 25: NBA - Celtics Pregame Live
- December 25: NBA - Celtics Postgame Live
- December 26: Premier League - Everton vs. Sunderland
- December 26: Premier League - Fulham vs. Brighton
- December 26: Premier League - Ipswich Town vs. Brentford
- December 26: Premier League - GOAL RUSH
- December 26: Premier League - Fulham vs. Brighton (Spanish)
- December 26: Premier League - Hull City vs. Liverpool
- December 26: Premier League - Newcastle vs. Man City
- December 26: NHL - Golden Knights vs. Sharks
- December 27: Snow League - New Zealand
- December 27: Premier League - Crystal Palace vs. Arsenal
- December 27: NFL - 49ers Pregame Live
- December 27: Supermotocross - Season Preview
- December 27: NBA - Jazz vs. Kings
- December 27: NFL - Week 16: Jacksonville Jaguars at Dallas Cowboys
- December 27: NFL - 49ers Postgame Live
- December 27: NBA - Timberwolves vs. Warriors
- December 27: NBA G League - Rio Grande Valley Vipers vs. Santa Cruz Warriors
- December 28: FIS W Giant Slalom Run 1 - Gosau, AUT
- December 28: FIS M Downhill - Bormio, ITA
- December 28: FIS W Giant Slalom Run 2 - Gosau, AUT
- December 28: NHL - Sharks vs. Jets
- December 28: NBA - Cleveland Cavaliers vs. Boston Celtics
- December 28: NBA - Warriors vs. Suns
- December 28: Big Ten Men’s Basketball - Cornell vs. Washington
- December 28: NBA - Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets
- December 29: FIS W Slalom Run 1 - Gosau, AUT
- December 29: FIS M Super-G - Bormio, ITA
- December 29: FIS W Slalom Run 2 - Gosau, AUT
- December 29: Big Ten Women’s Basketball - Iowa vs. Illinois
- December 29: Premier League - Hull City vs. Leeds United
- December 29: Premier League - Spurs vs. Brighton
- December 29: Big Ten Women’s Basketball - USC vs. Wisconsin
- December 29: Big Ten Men’s Basketball - Delaware State vs. Rutgers
- December 29: NBA - Miami Heat vs. Dallas Mavericks
- December 29: NHL - Sharks vs. Flames
- December 29: Big Ten Men’s Basketball - Chicago State vs. Northwestern
- December 29: NBA - Sixers vs. Kings
- December 29: NBA G League - Rio Grande Valley Vipers vs. Santa Cruz Warriors
- December 29: NBA - Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers
- December 30: Premier League - Newcastle vs. Nottingham Forest
- December 30: Premier League - Coventry City vs. Brentford
- December 30: Premier League - Crystal Palace vs. Bournemouth
- December 30: Premier League - Fulham vs. Arsenal
- December 30: Premier League - Man United vs. Sunderland
- December 30: Premier League - GOAL RUSH
- December 30: Premier League - Fulham vs. Arsenal (Spanish)
- December 30: Premier League - Ipswich Town vs. Chelsea
- December 30: NBA - Celtics vs. Bulls
- December 30: NBA - Rockets vs. Warriors
- December 31: Big East Men’s Basketball - Marquette vs. Creighton
- December 31: NBA - Nets vs. Kings
NEWS PROGRAMMING & TALK SHOWS
Same-Day:
TODAY with Jenna & Sheinelle, Season 1 (Monday through Friday)
Meet the Press with Kristen Welker (Sunday)
Sunday Today with Willie Geist (Sunday)
TODAY (Monday through Friday)
Next-Day News (*Below are the days episodes come to Peacock):
Dateline (Saturday)
Nightly News with Tom Llamas (Daily)
Noticias Telemundo (Tuesday through Saturday)
Noticias Telemundo En La Noche (Daily)
Noticias Telemundo Fin De Semana (Sundays and Mondays)
Noticias Telemundo Mediodia (Tuesday through Saturday)
Next-Day Talk Shows (*Below are the days episodes come to Peacock):
Late Night with Seth Meyers, Season 14 (Tuesday through Friday)
The Tonight Show with Jimmy Fallon, Season 14 (Tuesday through Friday)
Watch What Happens Live, Season 23 (Monday through Friday)
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Brittany Vincent has been covering video games and tech for over 13 years for publications including Tom's Guide, MTV, Rolling Stone, CNN, Popular Science, Playboy, IGN, GamesRadar, Polygon, Kotaku, Maxim, and more. She's also appeared as a panelist at video game conventions like PAX East and PAX West and has coordinated social media for companies like CNET. When she's not writing or gaming, she's looking for the next great visual novel in the vein of Saya no Uta. You can follow her on Twitter @MolotovCupcake.
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