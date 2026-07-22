<a id="elk-27346c2a-85d6-11f1-8603-012efca3f29d"></a><h2 id="the-reports-are-rolling-in-2">The reports are rolling in</h2><figure class="van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check id="elk-27346c98-85d6-11f1-b43a-a7a13c78687f"><div class="image-full-width-wrapper"><div class="image-widthsetter" style="max-width:1440px;"><p class="vanilla-image-block" style="padding-top:57.08%;"><img id="NRgiarJU3WM3FdCrovdAGo" name="Screenshot 2026-07-22 at 10.02.23&#8239;AM" alt="Downdetector" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/NRgiarJU3WM3FdCrovdAGo.png" mos="" align="middle" fullscreen="" width="1440" height="822" attribution="" endorsement="" class="inline"></p></div></div><figcaption itemprop="caption description" class=" inline-layout"><span class="credit" itemprop="copyrightHolder">(Image credit: Downdetector)</span></figcaption></figure><p id="elk-27346d06-85d6-11f1-a5c1-a5f159cb89b6">We're seeing a massive spike in Instagram reports on <a data-analytics-id="inline-link" href="https://downdetector.com/status/instagram/" target="_blank" data-url="https://downdetector.com/status/instagram/" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" data-hl-processed="none">Downdetector</a>, with more than 2,500 people jumping to the outage-reporting website to say something is wrong with the beloved social network.</p><p>We're also seeing smaller spikes to other Meta-owned social networks, with Messenger sitting at around <a data-analytics-id="inline-link" href="https://downdetector.com/status/facebook-messenger/" target="_blank" data-url="https://downdetector.com/status/facebook-messenger/" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" data-hl-processed="none">500 reports</a> and <a data-analytics-id="inline-link" href="https://downdetector.com/status/facebook/" target="_blank" data-url="https://downdetector.com/status/facebook/" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" data-hl-processed="none">Facebook at 300</a>.</p><a id="elk-seasonal"></a><aside id="seasonal_0" class="hawk-root" data-block-type="embed" data-render-type="fte" data-skip="dealsy" data-widget-type="seasonal"></aside>