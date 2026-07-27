<a id="elk-ac29a2cc-8a01-11f1-a1b4-73e46c9d7818"></a><h2 id="more-than-60-000-outage-reports-2">More than 60,000 outage reports</h2><figure class="van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check id="elk-ac29a330-8a01-11f1-9d96-d5e3941ae620"><div class="image-full-width-wrapper"><div class="image-widthsetter" style="max-width:669px;"><p class="vanilla-image-block" style="padding-top:43.65%;"><img id="G8HjMLHWvqhpGnVXECgbwX" name="Screenshot 2026-07-27 142334" alt="T-Mobile outage 7-27-26" src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/G8HjMLHWvqhpGnVXECgbwX.png" mos="" align="middle" fullscreen="" width="669" height="292" attribution="" endorsement="" class="inline"></p></div></div><figcaption itemprop="caption description" class=" inline-layout"><span class="credit" itemprop="copyrightHolder">(Image credit: Down Detector)</span></figcaption></figure><p id="elk-523d4f48-8a01-11f1-9222-c7b1106bb849">Over on <a data-analytics-id="inline-link" href="https://downdetector.com/status/t-mobile/" target="_blank" data-url="https://downdetector.com/status/t-mobile/" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" data-hl-processed="none">DownDetector</a>, there are currently more than 64,000 reports from users across the country.</p><p>It appears reports started flooding in around 1:00 pm Pacific before truly spiking 30 minutes later.</p><a id="elk-seasonal"></a><aside id="seasonal_0" class="hawk-root" data-block-type="embed" data-render-type="fte" data-skip="dealsy" data-widget-type="seasonal"></aside>