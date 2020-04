2.4 GHz Antenna Gain vs. Range Table

This information originally appeared at:



Ranges are based on ideal outdoor conditions and using standard Lucent Technologies accessories. The distances referenced here are approximations and should be used for estimation purposes only.

Distance in FCC and unregulated countries

Antenna

Gain Data Rate 24 dBi 14 dBi 12 dBi 10 dBi 7 dBi 24 dBi Low speed 26.2 km 16.2 mi 19.0 km 11.8 mi 17.3 km 10.7 mi 15.8 km 9.8 mi 14.1 km 8.8 mi Std speed 24.5 km 15.2 mi 16.9 km 10.5 mi 15.4 km 9.6 mi 14.1 km 8.8 mi 12.0 km 7.5 mi Med. speed 21.8 km 13.5 mi 14.4 km 8.9 mi 13.1 km 8.1 mi 12.0 km 7.5 mi 10.2 km 6.3 mi High speed 19.4 km 12.0 mi 12.8 km 8.0 mi 11.2 km 7.0 mi 10.2 km 6.3 mi 8.7 km 5.4 mi 14 dBi Low speed 19 km 11.8 mi 12.0 km 7.5 mi 10.9 km 6.8 mi 9.5 km 5.9 mi 8.1 km 5.0 mi Std speed 16.9 km 10.5 mi 10.2 km 6.3 mi 9.3 km 5.8 mi 8.1 km 5.0 mi 6.6 km 4.1 mi Med. speed 14.4 km 8.9 mi 8.7 km 5.4 mi 7.6 km 4.7 mi 6.6 km 4.1 mi 5.5 km 3.4 mi High speed 12.8 km 8.0 mi 7.1 km 4.4 mi 6.1 km 3.8 mi 5.5 km 3.4 mi 4.0 km 2.5 mi

Distance in ETSI and FR regulated countries